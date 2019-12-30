افادت معلومات صحافية بأن النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ قرر تسطير مذكرة عاجلة الى ​ديوان المحاسبة​ لإيداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق في الإخبار الذي تقدمت به مجموعات من ​الحراك الشعبي​ ضد وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ في موضوع تمديد العقود لشركتي touch و alfa .

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كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم سطر مذكرة الى ديوان المحاسبة لطلب مستندات حول الإخبار ضد شقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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