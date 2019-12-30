يازجي اتصل بعون وبري ودياب مهنئا بالاعياد

اتصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر يازجي​، ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مهنئا بعيدي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​، متمنيا له"التوفيق في مساعيه للنهوض ب​لبنان​ من أزمته، وللشعب اللبناني أن تكون السنة ​الجديدة​ سنة تحقيق لأمانيه والخلاص مما يتعرض له من محن".

وتم خلال الاتصال، بحسب بيان البطريركية التداول "في تطورات الوضع اللبناني وما آلت إليه الجهود لتأليف ​الحكومة​ اللبنانية الجديدة".

وللمناسبة ذاتها، أجرى يازجي اتصالا بكل من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، متمنيا لهما "التوفيق، ولشعب لبنان الثبات في الوحدة والتقدم والازدهار".