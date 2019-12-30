يازجي اتصل بعون وبري ودياب مهنئا بالاعياد

اتصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، برئيس الجمهورية ميشال عون، مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة، متمنيا له"التوفيق في مساعيه للنهوض بلبنان من أزمته، وللشعب اللبناني أن تكون السنة الجديدة سنة تحقيق لأمانيه والخلاص مما يتعرض له من محن".
وتم خلال الاتصال، بحسب بيان البطريركية التداول "في تطورات الوضع اللبناني وما آلت إليه الجهود لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة".
وللمناسبة ذاتها، أجرى يازجي اتصالا بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، متمنيا لهما "التوفيق، ولشعب لبنان الثبات في الوحدة والتقدم والازدهار".
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