الرئيس عون تلقى تهان بعيد الميلاد ورأس السنة من أمير قطر ونائبه ورئيس آيسلندا

تلقّى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، تهان ب​عيد الميلاد​ المجيد وحلول السنة الجديدة من كلّ من أمير دولة قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس ​آيسلندا​ غوني جوهانسون.

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