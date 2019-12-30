اعتصامات امام عدد من المصارف احتجاجا على السياسات المالية

نفّذ عدد من المحتجين تحركات واعتصامات أمام عدد من المصارف في مناطق قبرشمون، طرابس وزحلة والاشرفية وقبرشمون، وذلك احتجاجا على السياسات المالية المتبعة.
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