النشرة: إنفجار لغم أرضي من مخلفات الإسرائيليين بقطيع ماشية في خراج بلدة الوزاني

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "لغمًا أرضيًّا من مخلفات الإسرائيليّين انفجر بقطيع ماشية يعود للمواطن "ب. م. ا" في خراج بلدة ​الوزاني​ قضاء مرجعيون، ما أدّى إلى نفق رأس منه"، لافتًا إلى أنّ "فريقًا من ​الجيش اللبناني​ و"​اليونيفيل​" توجّه لمعاينة مكان الإنفجار".

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