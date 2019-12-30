المفتي سوسان التقى بهية الحريري: لدولة قوية عادلة تلتزم بالقوانين والدستور

أعرب مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، عن أمله، بعد لقائه عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، في مجدليون، في أن "يحمل العام الجديد الخير إلى جميع اللبنانيين، وأن يتحقّق العدل والكرامة الإنسانيّة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، في ظلّ دولة قويّة عادلة تلتزم بالقوانين والدستور".
والتقت الحريري القاضي الأب وليد الديك، في زيارة معايدة وتواصل، وعضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" زياد ضاهر، الّذي عرض معها لشؤون عامة.
واستقبلت أيضًا وفدًا من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية "جامع البحر الخيرية" برئاسة رئيس الجمعية حسن صفدية، في زيارة بروتوكوليّة بعد تسلّمها مهامها. وجرى خلال اللقاء عرض لأوضاع الجمعيّة وخطّة الهيئة الإداريّة الجديدة لتفعيل عملها وبرامجها، وهنأتهم الحريري بانتخابهم، متمنية لهم التوفيق.
ونوهّت بـ"تاريخ الجمعيّة العريق في مجال العمل الاجتماعي والتكافلي في خدمة المجتمع الصيداوي"، مشدّدةً على "أهميّة تفعيل هذا الدور لا سيما في ظلّ الظروف الصعبة الّتي نعيشها في لبنان".
أمّا رئيس الجمعية حسن صفدية، فشكر الحريري على "مواكبتها ودعمها الدائم لرسالة الجمعية"، مثنيًا على "جهودها ودورها الجامع ومواقفها الحكيمة على صعيد الشأن الوطني العام، وعلى صعيد صيدا والجوار بشكل خاص".
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