لقاء علماء صور: لضرورة تشكيل حكومة إنقاذية تضع حدا للمسار الانحداري

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين المسؤولين اللبنانيين "ان يتقوا الله بالوطن والمواطنين، وان يتخلوا عن مصالحهم وحساباتهم ويلتفتوا الى ما يعيشه الشعب اللبناني من أزمات تهدد حياته".
وفي تصريح له، راى ياسين ان "غرق بعض المسؤولين بصفات للحكومة قبل ولادتها يكشف مدى استهتارهم بالوطن في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدا "ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية سريعة تضع حدا للمسار الانحداري في الاوضاع اللبنانية".
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