هاشم: الموازنة لهذا العام ستتضمن ما سيحقق لمتطوعي الدفاع المدني مطلبهم المحق بالتثبيت

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "​الموازنة​ لهذا العام ستتضمّن ما سيحقّق لمتطوّعي ​الدفاع المدني​ مطلبهم المحق بالتثبيت تنفيذًا للقانون، وهذا حقّ ولن يكون منّة من أحد".

وشدّد بعد لقائه وفدًا من لجنة متطوعي الدفاع المدني ضم ّيوسف ملاح ومصطفى دمج، على أنّ "تثبيت متطوّعي الدفاع المدني حقّ لا يحتاج إلى كثير من التفسير والاجتهاد، وهذا ما أقرّت به كلّ ​الكتل النيابية​، وكما وعدنا في كتلة "التنمية والتحرير" بأن نكون منحازين إلى جانب أصحاب الحقوق، أكانوا في الخدمة المدنية أو متطوّعي الدفاع المدني أوغير ذلك ممّن لهم الحق في هذا الوطن ومن كلّ الفئات والشرائح".

ورأى هاشم أنّ "تعاطي المتطوّعين بهذا الرقي في الساحات والتزامهم الحكمة والمصلحة الوطنيّة وابتعادهم عن مواقع الإثارة والسلبيّة، يستحقّ التقدير، وقد أثبتوا في مسار الوصول إلى هذا الحق انّهم أهلًا للقيام بالواجب والالتزام بالقيم الوطنيّة والأخلاقيّة". وركّز على أنّه "ليطمئن المتطوّعون بأنّه لن تكون موازنة لا تلحظ حقّهم بالتثبيت وتأمين موازنة لهذا الهدف".