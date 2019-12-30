أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ مذكرة إدارية طلب فيها من المديرية العامة في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ كما من ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​ "التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي تشغلونها بهدف تخفيض بدلات الايجار بشكل يتناسب مع اوضاع ​المالية العامة​، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الايجار بشكل عام في ​لبنان​، ووضع ​تقرير​ بهذا الخصوص ورفعه الى ​مجلس الخدمة المدنية​، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بطيش لمديريات وزارته: للتفاوض مع مالكي اقسامكم لتخفيض الايجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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