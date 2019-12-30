القاضي إبراهيم إدعى على 3 أطباء بجرم إختلاس أموال عامة

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على ثلاثة أطباء لإقدامهم على إختلاس أموال عامة من ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​البقاع​ ​أماني سلامة​.

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