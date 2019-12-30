اخبار العالم

طالبان تنفي الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر "ما تردد عن اتخاذ الحركة قرارا بوقف مؤقت ل​إطلاق النار​ في ​أفغانستان​"، مشيراً إلى "أننا سنعلن عن موقفنا بعد عودة وفدنا من المشاورات مع قيادة طالبان".

كانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مسؤولين من الحركة إن ​حركة طالبان​ وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تنفي الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا