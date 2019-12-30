نفى المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر "ما تردد عن اتخاذ الحركة قرارا بوقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان"، مشيراً إلى "أننا سنعلن عن موقفنا بعد عودة وفدنا من المشاورات مع قيادة طالبان".
كانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مسؤولين من الحركة إن حركة طالبان وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تنفي الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.