طالبان تنفي الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار بأفغانستان

نفى المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر "ما تردد عن اتخاذ الحركة قرارا بوقف مؤقت ل​إطلاق النار​ في ​أفغانستان​"، مشيراً إلى "أننا سنعلن عن موقفنا بعد عودة وفدنا من المشاورات مع قيادة طالبان".

كانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مسؤولين من الحركة إن ​حركة طالبان​ وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.