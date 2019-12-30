جاويش أوغلو: سأقدم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح صحفي، "أنه سيقدم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​ للبرلمان التركي، حيث سيصوت البرلمان عليه يوم الخميس في الثاني من كانون الثاني المقبل".

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