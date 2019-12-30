هنأ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، نظيره السوري ​بشار الأسد​، بـ"مناسبة العام الميلادي الجديد"، مؤكداً "التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع ​سوريا​، والدعم المستمر لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها"​​​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين للأسد: ملتزمون بتقديم الدعم المستمر لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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