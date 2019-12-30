استطلاع – برشلونة يزاحم ريال مدريد على نجم الكرة الفرنسية

EFE – وكالة الأنباء الأسبانية

يرغب أعضاء نادي برشلونة، في الحصول على خدمات هدف الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي بين أعضاء برشلونة، أعدته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن 48.66 % يريدون مبابي والمطلوب بشدة في ريال مدريد، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66 %.

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66 % لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ “لا أعلم” بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

Advertisements

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بتأييد 8.33 % من الأعضاء.

واحتل البرازيلي نيمار، المرتبة الخامسة بـ 7.33 % ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33 %، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بواقع 2 %.

وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 0.33 %، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البارسا.