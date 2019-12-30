تمكنت عناصر الدائرة الامنية الخامسة التابعة لمنطقة أمن طنجة المدينة، أمس الأحد، من توقيف شخص يشتبه في ترويجه لمخدر “الشيرا”، وحجزت بحوزته 130 غراما من مخدر “الشيرا”، ومبلغا ماليا يقدر بحوالي 9 مليون سنتيم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يبلغ من العمر 55 عاما، حجزت في حوزته أيضا على هاتفين نقالين، يستعملهما المعني في تجارته.
وأحالت العناصر الأمنية المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يوقف خمسينيا يشتبه في إغراقه لأحياء المدينة بالمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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