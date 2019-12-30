سعدان أكثر المدافعين إحرازا للأهداف في الدوري السعودي

يتصدر المغربي مروان سعدان، لاعب الفتح السعودي لكرة القدم، قائمة أكثر المدافعين إحرازا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ووقع سعدان 5 أهداف، في 13 مباراة مع الفتح، متقدما بهدف واحد على مواطنه جلال الداودي اللاعب السابق لحسنية أگادير. والمنتقل الصيف الماضي إلى صفوف الرائد السعودي.
وانضم البالغ من العمر 27 عاما إلى الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريزا سبور التركي، علما أن أهدافه الخمسة وقعها في شباك أندية الشباب، والعدالة، والفيحاء، والهلال، ثم الحزم.
ويحتل زملاء سعدان المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها الفريق من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.
وأحرز الخط الأمامي للفتح 18 هدفا لحد الآن، في حين اهتزت شباكه خلال 27 مناسبة، كثاني أضعف خط دفاع بعد ضمك الذي استقبل 30 هدفا.
يذكر أن عبد الرزاق حمد ﷲ، مهاجم النصر، يحتل صدارة صدارة الهدافين بعد توقيعه 10 أهداف، مع العلم أن فريقه يتربع على عرش ترتيب الدوري بـ29 نقطة.
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