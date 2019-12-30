أيت ملول..حريق مهول بأحد المصانع وخسائر مادية كبيرة! صور

إندلع حريق ضخم، في الساعات الاولى من فجر اليوم الاثنين، بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية لآيت ملول، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول ضواحي مدينة أكادير.

وحسب مصادر محلية، فقد تسبب اندلاع الحريق في إتلاف جزء كبير من محتويات المصنع، ما خلف حالة من الهلع والاستنفار الأمني بالمنطقة.

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وأضاف المصدر ذاته، أنه لا تعرف الأسباب الحقيقية للحريق، الذي إمتدت نيرانه، لتطال مختلف فضاءات المصنع ومرافقه، حيث أتت على كميات كبيرة من المواد والتجهيزات والآليات.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على إخماد الحريق بعد ساعات من إندلاعه، فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.