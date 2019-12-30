الرجاء يبحث عن إنهاء “عقدة” الفتح والانفراد بوصافة البطولة الاحترافية

يستقبل اليوم الاثنين، فريق الرجاء الرياضي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضيفه الفتح الرباطي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق الأخضر عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة الإطار الوطني جمال السلامي، سواء على مستوى البطولة أو المنافستين العربية، والإفريقية.

ويتطلع الرجاء إلى الفوز على الفتح، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحدة، إذ سيكون زملاء متولي حال تحقيقهم النقاط الثلاث، قد ققزوا لوصافة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، ناهيك عن نجاحهم في إنهاء “عقدة” الفوز على الفريق الرباطي.

ويعود آخر انتصار للنسور الخضر على الفتح في البطولة الاحترافية، إلى أبريل من العام 2017، بثنائية نظيفة، برسم مباريات الأسبوع الـ22 من بطولة موسم 2017/2016.

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ومنذ تلك المباراة، تواجه الفريقان في 4 لقاءات على مستوى البطولة، حسم أبناء الرگراگي مواجهتين لصالحهم، بينما انتهت مباراتان بالتعادل السلبي.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات، وتعادلين، في حين تعرض للهزيمة مرة وحيدة، إذ أحرز خطه الأمامي 10 أهداف، بينما اهتزت شباكه في 5 مناسبات، علما أن للفريق 3 مباريات ناقصة.

ويأتي الفتح المنقوص من مباراتين، في الرتبة العاشرة بـ11 نقطة، بعد تحقيقه لفوزين، و5 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين، مع العلم أن خط هجومه وقع 10 أهداف، في حين استقبلت مرماه 11 هدفا.