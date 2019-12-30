مبابي على رادار برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أعضاء فريق برشلونة الإسباني، أبدوا رغبتهم في التعاقد مع هدف الغريم التقليدي، ريال مدريد، خلال الموسم القادم.

وبحسب استطلاع للرأي بين أعضاء برشلونة، أعدته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن 48.66% يريدون مبابي والمطلوب بشدة في ريال مدريد، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66%.

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ"لا أعلم" بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

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أما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بتأييد 8.33% من الأعضاء.

واحتل البرازيلي نيمار، المرتبة الخامسة بـ 7.33% ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33%، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بواقع 2%.

وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 0.33%، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البارسا.