حصاد_شبكة_طرق_السيسي لانتقاد النظام المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر وسم "#حصاد_شبكة_طرق_السيسي"، اليوم الإثنين، تغريدات المصريين في موقع "تويتر"، بعد سلسلة حوادث طرق في مصر، آخرها حادث طريق بورسعيد -دمياط، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة 13 آخرين.

وعبر المغردون عن استيائهم من ازدياد حوادث الطرق في مصر، ساخرين من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وموجهين أصابع الاتهام له بإهمال صيانة الطرق، و"نهب" أموال المصريين.

ويأتي ذلك خصوصا، بعدما زعم المقاول والممثل محمد علي، الذي يعيش في برشلونة، قبل ثلاثة أشهر، أن النظام المصري، ضالع بسرقة الأموال العامة لإنشاء مشاريع شخصية، بما في ذلك السيسي شخصيا، الذي اتهمه ببناء القصور على حساب الشعب المصري، ليقر في مؤتمر صحافي بعد ذلك، أنه بالفعل يبني القصور ويعتزم بناء قصور أخرى، لكن ذلك "من أجل مصر".

وغرد حساب"بخير يا مصر": #حصاد_شبكة_طرق_السيسي واقفين كده ليه من غير لزمه حد يروح يجيب شوية كريم مرطب للطرق اللي اتشققت ده".

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وأرفقت حبيبة رحمن صورة كتغريدة، مبينةً أعداد المصابين والوفيات في حوادث الطرق في مصر:





وغردت أسماء البلتاجي: "#حصاد_شبكة_طرق_السيسي 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين و5 للمصابين في حادث #بورسعيد وليه يصرف على الطرق ويعمل اصلاحات بالمليارات لما ممكن يعطي كل متوفي ١٠ الآلاف جنيه ويوفر له ولعصابته المليارات حسبنا الله ونعم الوكيل".



وغرد حساب "الباشمغرد دنجوان": "#كلمتك_للسنه_الجديده انشروا هذه الايجابيات وعرفوا العسكر ان شعب مصر ما زال بخير وما زال الشعب يؤازر بعضه رغم ما يعانيه من فقر وبطاله فهذه قرية ميت الكرمه بالدقهلية تجمع أكثر من 300 ألف جنيه لسداد دين شابين توفيا في حادث سير #حصاد_شبكة_طرق_السيسي".