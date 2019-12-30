مدرب ليفربول: ليس لدي حل للغز صلاح وماني!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تحلى بدبلوماسية جديدة عند الحديث عن ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.

وبسؤاله عن الأحق بين الثنائي للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، رد كلوب "ليس لدي حل لهذا اللغز".

وأضاف عبر صحيفة إكسبريس البريطانية "أحب الثنائي، لذا سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي، كلاهما يستحق المركز الأول".

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وأشار المدير الفني لليفر "لقد حصلت على جائزة أخرى هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أنني لا أعترف بالجوائز الفردية خاصة على مستوى المدربين، نلت عدة جوائز هذا العام".

وأتم كلوب "صلاح وماني لاعبان رائعان، لكن لا يمكنني الاختيار، هناك أشخاص سيشاركون في التصويت، وأي منهما يستحق الفوز بالجائزة".

ويتنافس ماني وصلاح مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيقام يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل في الغردقة المصرية.