مقتل شخص وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار قرب إبطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص (40 عاما) وأصيب آخر (20 عاما) بجروح إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار بالقرب من مدخل قرية إبطن، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشابين وهما من بلدة بسمة طبعون، تعرضا لعيارات نارية خلال تواجدهما داخل سيارة.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصابين، ووصفت حالة أحدهما بالحرجة، بيد إقرار وفاته في المستشفى متأثرا بجروحه، بينما وصفت جروح الآخر بالمتوسطة.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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وتشهد البلدات العربية موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة، والتي تواجهها بالمقابل حركة احتجاج واسعة، على شكل مظاهرات جماهيرية حاشدة وإغلاق شوارع رئيسة في البلاد وإضرابات وإضراب قادة المجتمع العربي عن الطعام لمدة 3 أيام ونصب خيمة احتجاج أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.

وبمقتل ضحية الجريمة من بسمة طبعون، اليوم، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 92 قتيلا بينهم 11 امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.