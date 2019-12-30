إختتام الدورات التدريبية لمشروعي إدارة الحالة والمساحات الآمنة للطفل بحضور البحسني

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الإثنين 30 ديسمبر 2019
أختتمت اليوم في محافظة حضرموت الدورات التدريبية لمشروعي نظام إدارة الحالة والمساحات الآمنة للطفل والدليل التشغيلي للمساحات الصديقة الذي نفذه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بتمويل من منظمة اليونيسيف، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .
وأكد محافظ حضرموت في الحفل الذي أقيم بالمناسبة، على تقدير السلطة المحلية بحضرموت لتدخلات منظمة اليونيسيف في عدد من المجالات والتي ستفضي إلى إحداث وعي صحي واجتماعي واسع في أوساط المواطنين .. مشيراً إلى أهمية مشروعي إدارة الحالة والمساحات الآمنة للطفل والدليل التشغيلي للمساحات الصديقة والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على الأطفال المستهدفين والشباب المشاركين فيها .
ودعا منظمة اليونسيف إلى تنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على مختلف شرائح المجتمع بحضرموت.
من جانبها اشارت مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين، إلى أن المشروعين يهدفان إلى تهيئة بيئة آمنة للأطفال يستطيعون من خلالها المشاركة في أنشطة منظمة وهادفة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب لهم وتنمية قدرات المشرفين والاختصاصيين ومدراء الحالات لمساعدة الأطفال ورصد الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال والتوعية بالرسائل الخاصة بالقضايا الاجتماعية.
وأوضحت بأنه قد تم إنشاء إدارة خاصة للدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ونظام إدارة الحالة للأطفال المستهدفين، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي خلال العام 2019م، "6003" طفلاً وطفلة و "2527" طفلاً وطفلة قدمت لهم الخدمات الصحية و"702" طفلاً وطفلة تم التعرف عليهم بنظام إدارة الحالة و"12074" من الآباء والأمهات استفادوا من برامج التوعية.
كما ألقيت كلمة من قبل مديرة مكتب منظمة اليونيسيف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة، أكدت فيها دعم المنظمة لمشروعي نظام إدارة الحالة والمساحات الآمنة للطفل والدليل التشغيلي للمساحات الصديقة في كثير من المحافظات، مشيرة إلى أن المشروع نفذ في حضرموت بالتنسيق من السلطة المحلية بالمحافظة ومن خلال الشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، متقدمة بالشكر والتقدير لكل العاملين بالمشروع والمستفيدين منه، ومثمنة الشراكة مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في حضرموت.
وجرى خلال الحفل عرض روبورتاج عن المشروع، وتقديم فقرات فنية هادفة.
واختتم الحفل بتكريم المحافظ البحسني ومنظمة اليونيسيف والعاملين في نظام إدارة الحالة والمميزين والمساحات الصديقة والزهرات والمتدربين والمشاركين في الدورات والمؤسسات المستهدفة و الداعمة للمشروع.
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