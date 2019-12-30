قائد الجيش الجزائري : سنظل بالمرصاد في مواجهة الأعداء

الإثنين 30 ديسمبر 2019

قال قائد أركان الجيش الجزائري الجديد سعيد شنقريحة: "سنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الجزائر، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية"



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وأكد في كلمة له على الدور المحوري الذي قام به الجيش، رفقة الشعب الجزائري في مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف:

وأضاف "لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف".