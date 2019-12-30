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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. صنعاء.. مقتل قيادي حوثي بارز بطرد مفخخ والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
قالت مصادر إعلامية إن القيادي الحوثي المدعو علي الشرفي، لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية.
وذكرت المصادر أن الطرد عبارة عن حقيبة ”ملازم“ عنونت بـ”ملازم القسم الجهادي”، وانفجرت عند فتحه لها مما أدى إلى مقتله وانفصل رأسه عن جسده.
وأكدت المصادر أن ما جرى يعد مؤشراً واضحاً لصراع الأجنحة ومسلسل التصفيات البينية داخل مليشيا الحوثي، أو اختراقاً أمنياً كبيراً جعل أبرز المشرفين مكشوفين بالاسم ومكان الإقامة بعد سنوات من التخفي خلف الأسماء المستعارة.
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