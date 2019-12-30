القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي شن غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي"، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية بكركوك شمال بغداد.
الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا من عناصر تلك الكتائب الموالية لإيران، وبينهم أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45، خلال غارات أمريكية غربي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان: إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة التابعة لكتائب حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتألم.. ضربة أمريكية لكتائب حزب الله العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.