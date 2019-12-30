إيران تتألم.. ضربة أمريكية لكتائب حزب الله العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي شن غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي"، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية بكركوك شمال بغداد.

الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا من عناصر تلك الكتائب الموالية لإيران، وبينهم أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45، خلال غارات أمريكية غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان: إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة التابعة لكتائب حزب الله.