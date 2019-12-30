لحظة استهداف كتائب "حزب الله" في العراق وسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القيادة المركزية الأمريكية تنشر الفيديو المسجل للضربة الجوية ضد كتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.

وشنّت الولايات المتحدة غارات على 5 منشآت لكتائب "حزب الله العراقي"، في العراق وسوريا، ردا على مقتل أمريكي، بعد هجوم على قاعدة أمريكي في العراق قبل أيام؛ ما خلّف قتلى وعشرات الجرحى.

وقال بيان للجيش الأمريكي، عن مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، استهدفت 5 منشآت لكتائب "حزب الله"، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال هوفمان إن الأهداف الـ5 تشمل 3 مواقع كتائب "حزب الله" في العراق، واثنين في سوريا. وشملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها كتائب "حزب الله" للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف.