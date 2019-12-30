عريقات: حماس منغمسة في مشاريع وهمية لـ"تصفية" قضيتنا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات إن حركة حماس منغمسة في "مشاريع وهمية" تهدف لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسها التهدئة المنفردة.

ورفض عريقات المزاعم التي تروج لها أجهزة حماس بشأن اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية "متورطة" في تقديم معلومات لإسرائيل أدت إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

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وقال عريقات، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "هذه أكاذيب عارية عن الصحة، تهدف إلى تغطية انغماس حماس بالمشاريع الوهمية الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

وتابع: "يأتي على رأس هذه المشاريع (التهدئة المنفردة والجزر العائمة) وما يُسمى مشافي وغيرها من أموال تنقل عبر الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك حجر الزاوية لما يعرف بصفقة القرن".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن حماس تطلق "أكاذيب تهدف إلى ترسيخ الانقلاب" في إشارة إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة.

وقال عريقات إن "حماس بهذه الافتراءات والأكاذيب تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات، التي نسعى لإجرائها وبما يشمل عاصمتنا القدس المحتلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى نفض اليد من أي إمكانية لإزالة أسباب الانقسام".