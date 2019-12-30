روسيا تعلن تطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو- 57"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلة سو-57 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو 27 أغسطس 2019

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، اليوم الاثنين، أنه يتم تطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سوخوي-57".

وقال سليوسار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تجري الاختبارات الآن بشكل مكثف باستخدام محرك المرحلة الثانية، والذي يحتوى على برنامج منفصل".

وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الطائرة ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة، والتي تم تطوير بعضها بالفعل، وبعضها لا يزال قيد التطوير. وسيتم استمرار مهام الاختبارات الجديدة."

وأشار سليوسار إلى أن تقرير اللجنة بشأن تحطم مقاتلة "سو-57" أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد ستستخدم في تحسين المقاتلة.

ونوه بأنه: "خلال اختبار المعدات الجديدة يمكن دائما أن تقع حوادث، مقاتلة سو-57 تملك تقنية جديدة عالية معقدة، قبل وضعها بالخدمة تخضع المقاتلة لاختبارات صارمة وعديدة".

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وأضاف، "هذه الطائرات نفذت بالفعل عدة آلاف من الرحلات الجوية. لسوء الحظ، حتى مع وجود معدات من هذا المستوى، تقع حوادث في بعض الأحيان. بالطبع ، هذا الأشياء غير سارة. ولكن سيتم تحليل الموقف بالتفصيل، وسوف نستخدم نتائج لجنة التحقيق لجعل مقاتلة سو-57 أكثر كمالا".

هذا وقد تحطمت مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد.

وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.

وتم عرض النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.