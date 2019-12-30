«آل نهيان » يعزي السيسي في ضحايا حادث السير ببورسعيد

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن صادق مواساته في حادث السير الذي وقع على أحد الطرق بمحافظة بورسعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بعثا ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.