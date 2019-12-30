وهاب: الحكومة لن تكون عيدية اللبنانيين بل ستتأخر عملية التشكيل لأسباب عدة

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "​الحكومة​ لن تكون عيديّة اللبنانيين بل ستتأخّر عمليّة التشكيل لأسباب عدّة". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ما نتمنّاه حكومة بالأمس قبل اليوم، وكل يوم تأخير يزيد استمرار الأزمة أشهرًا".

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