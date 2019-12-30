اشار وزير الاقتصاد السابق ​آلان حكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "تحذيره عام 2016 من الهدر و​الفساد​ الذي كان يكلف ​الدولة​ 10 مليار ​دولار​ سنويا وكررنا ذلك في ​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم:عام 2016 حذرنا من الهدر والفساد والذي يكلف الدولة 10 مليار دولار سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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