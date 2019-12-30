محاميان تقدما بإستداء الى سلامة حول تعميم بتخفيض الفوائد على القروض

تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل و نديم قوبر بتاريخ اليوم 30 كانون الأول باستدعاء الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، طالبين بموجبه إصدار التعاميم الآتية: - خفض قيمة الفوائد على ​القروض​ إسوة بخفض قيمة الفوائد على الودائع.

- إعادة جدولة تلك القروض بمختلف أنواعها بشكل يأخذ في الإعتبار إنخفاض قيمة العملة الوطنية.

- إعطاء فترة سماح للمقترضين لإعادة ترتيب أوضاعهم لا تتجاوز فترة ستة أشهر.

- إلزام ​المصارف​ بعدم فرض غرامات تأخير.

- وقف الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن السداد لمدة ستة أشهر.

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