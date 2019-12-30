الجيش يوقف مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف في محلّة السفيرة بالضنية

اعلن ​الجيش اللبناني​، في بيان، عن توقيف المواطن (أ.م) في محلّة السفيرة – ​الضنية​، المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف، لإقدامه بتواريخ مختلفة على ​إطلاق النار​ باتّجاه عناصر من ​الأجهزة الأمنية​ وفي الهواء، وتعاطي المخدّرات وترويجها، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وقد ضبطت داخل منزله كمية من ​المخدرات​ وميزاناً وبندقية حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، وجرى تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.

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