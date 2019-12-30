اعتصم ​صيادو الاسماك​ امام مرفأ الصيادين بميناء ​طرابلس​، احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مؤكدين "ان العاصفة الاخيرة أتت على تعبهم وارزاقهم وشباكهم، في ظل غياب كبير لمؤسسات ​الدولة​ المعنية بهذا القطاع"، مشددين على "ان عوائلهم يموتون جوعا، وليس بمقدورهم ان يبيعوا اسماكهم باسعار طبيعية، بسبب مزاحمة الاسماك المستوردة بشكل فوضوي ودون اي مراقبة"، محذرين "من القيام بخطوات تصعيدية في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم، وانهم غير تابعين لاي جهة سياسية او حزبية او جهة فاعلة في المدينة"، لافتين الى "ان تجمعهم هذا نابع من حاجاتهم الى ​رغيف الخبز​ والعيش بكرامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لصيادي الاسماك في ميناء طرابلس للمطالبة بحقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.