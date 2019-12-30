خوري: تأمين الحماية الأمنية للصيدليات بات ضرورة ماسة

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم خوري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "تأمين الحماية الأمنية للصيدليات بات ضرورة ماسة بعد تكرار الاعتداءات الخطيرة وحوادث السطو المسلح لكي تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في تأمين خدماتها الصحية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة".

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