نفّذ صيّادو الأسماك اعتصامًا أمام مرفأ الصيادين في ميناء طرابلس، احتجاجًا على الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يعيشونها، لافتين إلى أنّ "العاصفة الأخيرة أتت على تعبهم وأرزاقهم وشباكهم، في ظلّ غياب كبير لمؤسّسات الدولة المعنيّة بهذا القطاع".
وأكّد الصيّادون أنّ "عوائلهم يموتون جوعًا، وليس بمقدورهم أن يبيعوا أسماكهم بأسعار طبيعيّة، بسبب مزاحمة الأسماك المستوردة بشكل فوضوي ودون أي مراقبة"، محذّرين من "القيام بخطوات تصعيديّة في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم". وشدّدوا على "أنّهم غير تابعين لأي جهة سياسيّة أو حزبيّة أو جهة فاعلة في المدينة"، مشيرين إلى أنّ "تجمّعهم هذا نابع من حاجاتهم إلى رغيف الخبز والعيش بكرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام لصيادي الأسماك بميناء طرابلس للمطالبة بحقوقهم واحتجاجا على الأوضاع المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.