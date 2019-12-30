إعتصام لصيادي الأسماك بميناء طرابلس للمطالبة بحقوقهم واحتجاجا على الأوضاع المعيشية

نفّذ صيّادو الأسماك اعتصامًا أمام مرفأ الصيادين في ميناء ​طرابلس​، احتجاجًا على الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يعيشونها، لافتين إلى أنّ "العاصفة الأخيرة أتت على تعبهم وأرزاقهم وشباكهم، في ظلّ غياب كبير لمؤسّسات الدولة المعنيّة بهذا القطاع".

وأكّد الصيّادون أنّ "عوائلهم يموتون جوعًا، وليس بمقدورهم أن يبيعوا أسماكهم بأسعار طبيعيّة، بسبب مزاحمة الأسماك المستوردة بشكل فوضوي ودون أي مراقبة"، محذّرين من "القيام بخطوات تصعيديّة في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم". وشدّدوا على "أنّهم غير تابعين لأي جهة سياسيّة أو حزبيّة أو جهة فاعلة في المدينة"، مشيرين إلى أنّ "تجمّعهم هذا نابع من حاجاتهم إلى رغيف الخبز والعيش بكرامة".