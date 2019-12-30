الرئيس عون التقى وفدا جامعيا يعمل على إعداد الورقة الإصلاحية للشباب الطالبي الجامعي

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، وفدًا طالبيًّا جامعيًّا يَعمل على إعداد الورقة الإصلاحية للشباب الطالبي الجامعي اللبناني، وتداول معهم في عدد من الأفكار المقترَحة، ولاسيما منها ضرورة إنشاء "هيئة وطنيّة لشؤون الشباب".

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