اخبار العالم

قبلان استنكر الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ "الغارات الاميركية على مواقع ​الحشد الشعبي​ في عدوان موصوف ينتهك السيادتين ​العراق​ية والسورية ويدعم العصابات التكفيرية و يكرس حقيقة الوجود الاميركي كقوة احتلال على ارض العراق الشقيق تتحمل تبعات عدوانها ومقاومة احتلالها، و هو يندرج في اطار ردات الفعل الانتقامية على الانجازات التي حققها محور ​المقاومة​ في ​مكافحة الارهاب​ الصهيوني والتكفيري في ​سوريا​ والعراق و​لبنان​ واخفاق ​العدوان الإسرائيلي​ على غزة".

وعزى قبلان الشعب العراقي وجيشه الوطني وقيادة الحشد، داعيا الله ان يحفظ العراق وشعبه دولة مستقرة تنعم بالامن والازدهار والسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان استنكر الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا