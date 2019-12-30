استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "الغارات الاميركية على مواقع الحشد الشعبي في عدوان موصوف ينتهك السيادتين العراقية والسورية ويدعم العصابات التكفيرية و يكرس حقيقة الوجود الاميركي كقوة احتلال على ارض العراق الشقيق تتحمل تبعات عدوانها ومقاومة احتلالها، و هو يندرج في اطار ردات الفعل الانتقامية على الانجازات التي حققها محور المقاومة في مكافحة الارهاب الصهيوني والتكفيري في سوريا والعراق ولبنان واخفاق العدوان الإسرائيلي على غزة".
وعزى قبلان الشعب العراقي وجيشه الوطني وقيادة الحشد، داعيا الله ان يحفظ العراق وشعبه دولة مستقرة تنعم بالامن والازدهار والسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان استنكر الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.