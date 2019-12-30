الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم ترقية الضباط في الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة والضابطة الجمركية.
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