الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية

وقّع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مراسيم ترقية الضباط في ​الجيش​، ​قوى الأمن الداخلي​، ​الأمن العام​، ​أمن الدولة​ و​الضابطة الجمركية​.

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