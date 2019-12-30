حكم بالإعدام شنقا على 27 عضوا بجهاز المخابرات السوداني في قضية قتل متظاهر معتقل

حَكمت محكمة سوادنية ب​الإعدام​ شنقًا حتّى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة، بعد إدانتهم بالتسبّب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز، إبان الاحتجاجات الّتي أطاحت بالرئيس السابق ​عمر البشير​.

وأوضح القاضي الصادق عبد الرحمن أنّ "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني"، لافتًا إلى أنّ "المتّهمين اتّفقوا واشتركوا في ضرب المجني عليه، وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".

وكان قد أُعلن في الثاني من شباط الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم، بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الّذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.