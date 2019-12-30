إضراب في شركة طيران "جيرمنوينغز" الألمانية لمدة ثلاثة أيام

بدأ إضراب لثلاثة أيام في شركة "جيرمنوينغز"، الفرع الاقتصادي للخطوط الألمانية "لوفتهانزا".
وأوضح نائب رئيس نقابة موظّفي طواقم الطيران دانيل فوهر، أنّه "يمكن أن يتمّ تمديد الإضراب على الأمد القصير"، مركّزًا على "أنّنا لا نرغب في ذلك، لكن إذا قدّرت النقابة بعد ثلاثة أيام أنّ هناك حاجة للمزيد من أيام الإضراب، فإنّها ستدعو لذلك".
ولفت متّحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ في الإجمال إلغاء نحو 180 رحلة من أصل 1200 رحلة مقرّرة".
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنّ "إدارة "جيرمنوينغز" اعتبرت أنّ الإضراب الحالي ليس في محلّه، ودافعه نزاع حول تنظيم العمل الجزئي".
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