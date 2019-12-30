المتحدث باسم الخارجية الصينية: ظريف سيزور بكين غدا الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم وزاة الخارجية ​الصين​ية غنغ شوانغ ان "وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ سيتوجه الى بكين من ​موسكو​ يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "ظريف ووانغ سيركزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الايراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى ان "ايران والصين يعتزمان القيام بجهود مشتركة ترمي للحفاظ على التنمية المستديمة في العلاقات بين البلدين والحفاظ على ​الاتفاق النووي​ وضمان ​السلام​ والاستقرار في ​الخليج الفارسي​"، منوهاً الى إن "​تفاصيل​ لقاء ظريف بنظيره الصيني سيعلن عنها لاحقاً".