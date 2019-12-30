أعلن المتحدث باسم وزاة الخارجية الصينية غنغ شوانغ ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيتوجه الى بكين من موسكو يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "ظريف ووانغ سيركزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الايراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".
ولفت إلى ان "ايران والصين يعتزمان القيام بجهود مشتركة ترمي للحفاظ على التنمية المستديمة في العلاقات بين البلدين والحفاظ على الاتفاق النووي وضمان السلام والاستقرار في الخليج الفارسي"، منوهاً الى إن "تفاصيل لقاء ظريف بنظيره الصيني سيعلن عنها لاحقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الصينية: ظريف سيزور بكين غدا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.