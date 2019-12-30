حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات السوداني بقضية قتل متظاهر معتقل

حكمت ​محكمة​ سوادنية ب​الإعدام​ شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان ​الاحتجاجات​ التي أطاحت بالرئيس السابق ​عمر البشير​.

واكد القاضي الصادق عبد الرحمن انه "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي ​السوداني​، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.