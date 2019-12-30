ظريف: ندعو الأوروبيين للالتزام بتعهداتهم معنا بشأن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان "لدينا موقف مشترك مع ​موسكو​ بشأن تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، لافتا الى "اننا نتعاون بشكل وثيق في وضع حد للمعاناة التي يعاني منها السوريون من خلال عملية أستانا".

وفي ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، راى ظريف ان "​واشنطن​ تحاول فرض أحكامها وعقوباتها على الآخرين في ​العالم​"، داعيا "الأوروبيين للالتزام بتعهداتهم معنا بشأن ​الاتفاق النووي​".

وامل ظريف في في التوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة في ​سوريا​ ونبذل جهودا مع ​روسيا​ و​تركيا​ بهذا الشأن.

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