لافروف: الأساليب الاستفزازية الأميركية حيال إيران واضحة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "من غير المعقول استخدام التهديد من قبل الأميركيين"، مشيراً إلى "أننا قلقون من بعض التطورات الدولية والتدخلات بشؤون بعض الدول"، لافتاً إلى "أننا نؤيد عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، شدد لافروف على "ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي"، مشيراً إلى أن "الأساليب الاستفزازية الأميركية حيال إيران واضحة".
ولفت إلى ان "روسيا بذلت جهودا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والذي تحاول واشنطن أن تنسفه"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يقوم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته بموجب الاتفاق النووي مع إيران"، مضيفاً "بحثنا الأوضاع في منطقة الخليج ومتفقون على توحيد جهود جميع الدول للحفاظ على الأمن بهذه المنطقة".
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