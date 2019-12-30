لافروف: الأساليب الاستفزازية الأميركية حيال إيران واضحة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "من غير المعقول استخدام التهديد من قبل الأميركيين"، مشيراً إلى "أننا قلقون من بعض التطورات الدولية والتدخلات بشؤون بعض الدول"، لافتاً إلى "أننا نؤيد عمل اللجنة الدستورية الخاصة ب​سوريا​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، شدد لافروف على "ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار منطقة ​الخليج​ العربي"، مشيراً إلى أن "الأساليب الاستفزازية الأميركية حيال ​إيران​ واضحة".

ولفت إلى ان "​روسيا​ بذلت جهودا للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع إيران والذي تحاول ​واشنطن​ أن تنسفه"، مشيراً إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ لا يقوم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته بموجب الاتفاق النووي مع إيران"، مضيفاً "بحثنا الأوضاع في منطقة الخليج ومتفقون على توحيد جهود جميع الدول للحفاظ على ​الأمن​ بهذه المنطقة".