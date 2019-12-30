اشتية: اقتطاع إسرائيل المزيد من الأموال يعيدنا لمربع الأزمة المالية

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ إلى أن "قرار ​إسرائيل​ اقتطاع مبالغ جديدة، من أموال ​الضرائب​ الفلسطينية يعيد ​الحكومة الفلسطينية​ إلى مربع ​الأزمة​ ​المال​ية من جديد"، مشيراً إلى أن "قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة، تصل إلى 150 مليون شيكل بحجة الدفع لأسر الشهدء والجرحى، يعني أن المبالغ المقتطعة تصل إلى نحو 650 مليون شيكل سنويا".

وأشار إلى أن "هذا القرار يعيدنا من جديد إلى مربع الأزمة المالية، التي حاولنا تجاوزها من خلال إدارة المال العام"، لافتاً إلى أن "بدء إسرائيل بتنفيذ هذه الخصومات، سيترتب عليه ردة فعل فلسطينية مناسبة".