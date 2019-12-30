خارجية الصين: يجب احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا

دعا الناطق الرسمي باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غان شوان، "الجميع الى الإلتزام بميثاق بميثاق ​الأمم المتحدة​ والمعايير الدولية الأساسية، واحترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي ​العراق​ و​سوريا​". ويأتي هذا التصريح تعليقاً على قيام ​الولايات المتحدة​ يوم امس بقصف 5 مواقع تابعة لـ"كتائب ​حزب الله​"، في كل من سوريا والعراق.

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