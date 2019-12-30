بوتين يشكر ترامب على معلومة ساهمت في إحباط هجمات إرهابية في روسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بوتين يشكر ترامب على معلومة ساهمت في إحباط أعمال إرهابية بروسيا

موسكو (رويترز) - قالت روسيا يوم الأحد إنها أحبطت هجمات إرهابية كان من المزمع تنفيذها بمدينة سان بطرسبرج وذلك بفضل معلومة نقلتها واشنطن لموسكو مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين لتقديم الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وكالة الأمن الاتحادية قولها إنه بفضل المعلومة جرى احتجاز روسيين اثنين يوم الجمعة للاشتباه في تخطيطهما لهجمات خلال احتفالات العام الجديد في سان بطرسبرج.

وذكر الكرملين أن بوتين عبر في اتصال هاتفي مع ترامب يوم الأحد عن امتنانه للحصول على المعلومة من أجهزة أمريكية خاصة.

ولم يذكر الكرملين المزيد من التفاصيل لكنه أوضح أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون المشترك للتصدي للإرهاب.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)