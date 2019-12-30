9 شروط للاشتراك في مسابقة الأم المثالية وفتح باب التقديم اليوم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة السنوية للأم المثالية 2020.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم، تُقدم طلبات التقديم لهذه المسابقة في الإدارة الاجتماعية التابع لها عنوان المتسابقة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل.

وحددت إدارة الأسرة والطفولة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، 9 شروط لاختيار الأمهات المثاليات وهي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.

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- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القادر على التعلم.

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية.

- ترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.

- إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء.

- تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات.

- إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام كل من "الأم المثالية على مستوى المحافظات، الأم البديلة، أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية".